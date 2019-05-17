«ПСЖ» пригласил Рабьо на празднование чемпионского титула
Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо получил приглашение на празднование чемпионского титула. Об этом сообщает L'Equipe.
По данным источника, мероприятие состоится завтра, 18 мая, после матча 37-го тура чемпионата Франции с «Дижоном», и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс». Матч станет последним для «ПСЖ» на своём поле в этом сезоне.
В нынешнем сезоне в 20 матчах за «ПСЖ» Рабьо забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Ранее он отклонил несколько предложений клуба о продлении контракта. Позже из-за этого парижане отстранили его от тренировок и матчей первой команды. Контракт Рабьо с парижским клубом истекает ближайшим летом. Таким образом, хавбек, скорее всего, покинет клуб в статусе свободного агента.
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