Хави: хочу вернуться в «Барселону», но я должен быть готов к этому
Полузащитник «Аль-Садда» Хави Эрнандес, который летом завершит карьеру и возглавит катарский клуб, выразил мнение, что ему пока рано возвращаться «Барселону» в качестве тренера.
«Не буду отрицать, что хочу вернуться в „Барселону“. Но я должен быть готов к этому. Мне необходимо набраться опыта в качестве тренера. Поэтому время возвращаться в „Барселону“ ещё не пришло», — приводит слова Хави AS.
39-летний Хави является воспитанником «Барселоны». За каталонский клуб он выступал в период с 1998 по 2015 год. За «Барселону» хавбек провёл 769 матчей, что является клубным рекордом. В составе клуба Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выиграл Кубок Испании, шесть раз Суперкубок страны, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.
Месси — Хави: ты добьёшься успеха во всём, что предложишь миру футбола
- 17 мая 2019
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