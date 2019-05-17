Аллегри: уверен, в «Ювентусе» меня заменит великий тренер

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил уверенность, что туринский клуб найдёт ему достойного преемника.

«На создание этого „Ювентуса“ ушло пять лет, но теперь всё заканчивается. Жизнь продолжается, сейчас я пойду домой, а потом немного отдохну у моря. Я не знаю, кто заменит меня в „Ювентусе“, но уверен, что это будет великий тренер, потому что „Юве“ — отличный клуб. Это были пять лет прекрасной любви. Пять лет для меня — это так много!» — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на телепрограмму Striscia la Notizia.

Напомним, «Ювентус» сегодня объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера по окончании сезона. Завтра, 18 мая, Аллегри проведёт пресс-конференцию вместе с президентом бьянконери Андреа Аньелли.