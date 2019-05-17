Ковач: будем играть на победу в течение всех 90 минут матча с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги, в котором будет определён чемпион. Мюнхенцы на своём стадионе сыграют с «Айнтрахтом».

«Уверен, что мы получим такую поддержку, какой у нас в последние годы на «Альянц Арене» ещё не было. Наша команда получит дополнительную мотивацию.

В течение всех 90 минут мы будем играть на победу. «Айнтрахт»? Они сами ещё кое на что рассчитывают и испытывают давление.

Зимой мы надеялись, что нам всё же представится шанс стать чемпионами в последнем туре. Теперь у нас есть такой шанс, и мы хотим им воспользоваться», — приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. Второе место занимает дортмундская «Боруссия», набравшая на два очка меньше.

Матч «Бавария» — «Айнтрахт» состоится завтра, 18 мая, начало — в 16:30 мск. В параллельной встрече дортмундская «Боруссия» на выезде сыграет с мёнхенгладбахской «Боруссией».