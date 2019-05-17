Вице-президент «Барселоны»: отсутствие у «Реала» женской команды — это позор

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре подверг критике мадридский «Реал» за отсутствие женской команды.

«Очевидно, что женский чемпионат Испании можно сделать сильнее. Мы знаем, что федерация уже идёт по этому пути. Телевидение показывает много матчей, которых не было ранее. Это добавляет интереса со стороны публики и спонсоров.

В Испании есть клубы, которые хорошо поработали над созданием женских команд: «Атлетик», «Реал Сосьедад», «Атлетико». Так что у нас есть конкуренция. Но на мой взгляд, отсутствие у «Реала» женской команды — это позор.

Есть команда с названием «Мадрид», но она не имеет ничего общего с «Реалом». Я думаю, что наличие команды у «Реала» было бы здорово для женского футбола. «Класико» наверняка вызвало бы большой интерес.

Но у каждого клуба есть свои проекты и стратегия. Если в «Реале» сейчас нет женской команды, то, я полагаю, лишь потому, что они не считают это интересным проектом», — приводит слова Местре ESPN.