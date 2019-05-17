Бензема: для меня Зидан — как старший брат

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал об отношениях с главным тренером команды Зинедином Зиданом.

«У меня особенные отношения с Зиданом. Доволен тем, как он говорит обо мне. Наши отношения начались очень давно. Это больше чем просто дружба. Он член моей семьи. Дело не в том, что Зинедин не критикует меня. Для меня он как старший брат. Он очень мне помог», — приводит слова Бензема Marca со ссылкой на эфир телеканала TF1.

Карим выступает за «Реал» с 2009 года. Ранее он защищал цвета «Лиона». В нынешнем сезоне 31-летний форвард принял участие в 35 матчах испанской Примеры. В его активе 21 гол и 6 результативных передач.

В последнем, 38-м туре чемпионата Испании «Реал» сыграет с «Бетисом». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 19 мая и начнётся в 13:00 мск.