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АФФ Азербайджана гарантирует безопасность Мхитаряну во время финала Лиги Европы

АФФ Азербайджана гарантирует безопасность Мхитаряну во время финала Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Маммадов заверил, что армянскому полузащитнику лондонского «Арсенала» Генриху Мхитаряну ничего не будет угрожать в Баку во время финального матча Лиги Европы с «Челси», который состоится 29 мая.

«Наши государственные органы предоставили гарантии УЕФА относительно приезда Мхитаряна в Баку. Нет никаких проблем с обеспечением безопасности. Мы получили запрос от УЕФА о предоставлении гарантий ещё до выхода «Арсенала» в финал. Наши власти приняли все необходимые меры безопасности для приезда Мхитаряна в Баку», — приводит слова Маммадова The Telegraph.

Ранее издание The Times сообщило, что Мхитарян пропустит финал Лиги Европы из соображений безопасности.

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