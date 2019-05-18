АФФ Азербайджана гарантирует безопасность Мхитаряну во время финала Лиги Европы

Генеральный секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Маммадов заверил, что армянскому полузащитнику лондонского «Арсенала» Генриху Мхитаряну ничего не будет угрожать в Баку во время финального матча Лиги Европы с «Челси», который состоится 29 мая.
«Наши государственные органы предоставили гарантии УЕФА относительно приезда Мхитаряна в Баку. Нет никаких проблем с обеспечением безопасности. Мы получили запрос от УЕФА о предоставлении гарантий ещё до выхода «Арсенала» в финал. Наши власти приняли все необходимые меры безопасности для приезда Мхитаряна в Баку», — приводит слова Маммадова The Telegraph.
Ранее издание The Times сообщило, что Мхитарян пропустит финал Лиги Европы из соображений безопасности.
Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
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