Источник: Сарри ведёт переговоры с «Ювентусом»

Новым главным тренером «Ювентуса» может стать наставник «Челси» Маурицио Сарри, сообщает Sportitalia. Ранее туринцы объявили об уходе Массимилиано Аллегри. Сообщается, что воссоединение с форвардом Гонсало Игуаином, которого не собирается приобретать «Челси», является одним из плюсов для Сарри.

Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. В последующие пять сезонов туринцы неизменно становились чемпионами Италии, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов, где проигрывали испанским грандам – «Барселоне» в 2015 году (1:3) и «Реалу» в 2017-м (1:4).

Сарри пришёл в «Челси» летом прошлого года после трёх лет во главе «Наполи». Неаполитанцы два последних сезон завоёвывали серебряные медали. 29 мая синие примут участие в финальном матче Лиги Европы, где их соперником станет другая лондонская команда – «Арсенал».