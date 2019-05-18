ФФУ переименована в Украинскую ассоциацию футбола

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о причинах переименования организации в Украинскую ассоциацию футбола.
«Такое решение является логическим продолжением реализации нашей стратегии развития украинского футбола, в основу которой легли ключевые инновации и управленческие реформы, реализованные в течение последних нескольких лет в УЕФА. И мы благодарны нашим партнёрам из УЕФА за сопровождение и помощь в проведении ребрендинга нашего союза.
Приятно слышать, что представители футбольных ассоциаций других стран сейчас обращаются в УЕФА и просят помочь им с модернизацией собственных брендов, чтобы было, цитирую дословно, «как в Украине». Это также является свидетельством успешности нашего выбора и узнаваемости украинских футбольных символов, чему будет способствовать и новое название союза. Ведь теперь аббревиатура в названии на английском выглядит как UAF, то есть хорошо известные всему миру буквы-символы: UA – Украина и F – футбол.
Такой подход значительно упростит позиционирование и популяризацию бренда украинского футбола в Европе и мире», – цитирует Павелко официальный сайт ФФУ.
- 18 мая 2019
-
10:18
-
10:05
-
10:05
-
09:53
-
09:50
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:18
-
09:17
-
08:47
-
08:35
-
07:50
-
07:17
-
05:14
-
01:06
-
00:52
-
00:45
-
00:36
-
00:29
-
00:09
- 17 мая 2019
-
23:55
-
23:47
-
23:23
-
23:14
-
23:12
-
22:58
-
22:56
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:05
-
22:03
-
21:43