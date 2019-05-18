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Де Росси может продолжить карьеру в Аргентине

Де Росси может продолжить карьеру в Аргентине
Футбол / Италия 0

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в Аргентине. В услугах 35-летнего итальянского футболиста заинтересован «Бока Хуниорс».

«Думаю, это реальная перспектива. Несмотря на то что на данный момент это больше надежда, нежели что-то существенное, Даниэле — мой друг. Мы регулярно общаемся. Для такого игрока, как он, наши двери открыты всегда. Не хочу оказывать на него большого давления, потому что знаю, как ему трудно прощаться с „Ромой“, — приводит слова спортивного директора „Боки Хуниорс“ Николаса Бурдиссо FOX Sports.

Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков и одного Суперкубка Италии.

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