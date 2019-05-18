Де Росси может продолжить карьеру в Аргентине

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в Аргентине. В услугах 35-летнего итальянского футболиста заинтересован «Бока Хуниорс».
«Думаю, это реальная перспектива. Несмотря на то что на данный момент это больше надежда, нежели что-то существенное, Даниэле — мой друг. Мы регулярно общаемся. Для такого игрока, как он, наши двери открыты всегда. Не хочу оказывать на него большого давления, потому что знаю, как ему трудно прощаться с „Ромой“, — приводит слова спортивного директора „Боки Хуниорс“ Николаса Бурдиссо FOX Sports.
Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков и одного Суперкубка Италии.
- 18 мая 2019
-
10:18
-
10:05
-
10:05
-
09:53
-
09:50
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:18
-
09:17
-
08:47
-
08:35
-
07:50
-
07:17
-
05:14
-
01:06
-
00:52
-
00:45
-
00:36
-
00:29
-
00:09
- 17 мая 2019
-
23:55
-
23:47
-
23:23
-
23:14
-
23:12
-
22:58
-
22:56
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:05
-
22:03
-
21:43