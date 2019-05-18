Азар: мечта — стать лучшим игроком в мире

Вингер «Челси» Эден Азар рассказал о футбольной мечте.

«Моя мечта — стать лучшим футболистом планеты. Для достижения этой цели я и тренируюсь. Мечта позволяет двигаться вперёд и мотивировать к достижению поставленной цели», — приводит слова Азара AS со ссылкой на Planet Health.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Азар принял участие в 51 матче, на его счету 19 результативных ударов и 16 голевых передач. Контракт бельгийца с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Ранее лондонский клуб предпринимал попытки договориться с футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь соглашения в этом вопросе стороны не смогли. Согласно слухам, этим летом Азар станет игроком мадридского «Реала».