Рашфорд приостановил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд приостановил переговоры с руководством клуба о продлении контракта, сообщает The Sun.
По информации источника, 21-летний футболист хочет быть уверенным в долгосрочных перспективах клуба, так как главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер намерен летом провести масштабную перестройку команды. Напомним, контракт Рашфорда с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2020 года. Также в соглашении присутствует пункт, предусматривающий возможность автоматического продления контракта на один год. Отмечается, что в клубе планируют воспользоваться этой возможностью, если стороны не смогут прийти к соглашению. Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Рашфордом на два года.
Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в составе которого дебютировал в 2016 году. В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 47 матчах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.
- 18 мая 2019
-
10:18
-
10:05
-
10:05
-
09:53
-
09:50
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:18
-
09:17
-
08:47
-
08:35
-
07:50
-
07:17
-
05:14
-
01:06
-
00:52
-
00:45
-
00:36
-
00:29
-
00:09
- 17 мая 2019
-
23:55
-
23:47
-
23:23
-
23:14
-
23:12
-
22:58
-
22:56
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:05
-
22:03
-
21:43