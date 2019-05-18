Рашфорд приостановил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд приостановил переговоры с руководством клуба о продлении контракта, сообщает The Sun.



По информации источника, 21-летний футболист хочет быть уверенным в долгосрочных перспективах клуба, так как главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер намерен летом провести масштабную перестройку команды. Напомним, контракт Рашфорда с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2020 года. Также в соглашении присутствует пункт, предусматривающий возможность автоматического продления контракта на один год. Отмечается, что в клубе планируют воспользоваться этой возможностью, если стороны не смогут прийти к соглашению. Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Рашфордом на два года.



Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в составе которого дебютировал в 2016 году. В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 47 матчах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

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