«Спартак» сделал предложение по хавбеку «Славии»

Опорный полузащитник «Славии» Томаш Соучек может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает Isport.cz.

По информации источника, красно-белые заинтересованы в приобретении 24-летнего хавбека и уже сделали предложение по футболисту. При этом отмечается, что предложенная москвичами сумма вполне может устроить пражский клуб.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Соучек принял участие в 45 матчах, на его счету 15 результативных ударов и 8 голевых передач. Контракт игрока со «Славией» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Соучек является игроком сборной Чехии, и в составе национальной команды полузащитник в 18 матчах забил два мяча.