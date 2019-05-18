«Спартак» сделал предложение по хавбеку «Славии»
Опорный полузащитник «Славии» Томаш Соучек может продолжить карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает Isport.cz.
По информации источника, красно-белые заинтересованы в приобретении 24-летнего хавбека и уже сделали предложение по футболисту. При этом отмечается, что предложенная москвичами сумма вполне может устроить пражский клуб.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Соучек принял участие в 45 матчах, на его счету 15 результативных ударов и 8 голевых передач. Контракт игрока со «Славией» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет € 6 млн. Соучек является игроком сборной Чехии, и в составе национальной команды полузащитник в 18 матчах забил два мяча.
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