Бельерин — о запрете абортов в США: мужчины тоже должны бороться, а не прятаться

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин высказался на тему запрета абортов.



«Мне хотелось бы посмотреть, будет ли кто-то из нашей области говорить о законопроекте, запрещающем аборты. Думаю, люди слишком напуганы. Это не только проблема женщин, это проблема каждого человека. Мы боремся за равенство, и именно в этой ситуации мужчины также должны бороться, а не прятаться», — написал Бельерин на странице в «Твиттере».



Ранее в американском штате Алабама был одобрен закон, практически полностью запрещающий аборты, даже в случаи инцеста или насилия. Позже стало известно, что законодатели штата Миссури приняли законопроект, запрещающий прерывание беременности на сроке более восьми недель практически при любых обстоятельствах. Данные законопроекты вызвали множество протестных акций на территории США.