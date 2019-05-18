Чалов: в матче с «Ахматом» ЦСКА важно как можно скорее открыть счёт
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».
«В целом об „Ахмате“ скажу, что это команда с характером, игроки никогда не уберут ногу. И очень организованная, но всё-таки больше домашняя, чем выездная. Мы будем отталкиваться от себя и действовать первым номером. Важно как можно скорее открыть счёт», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.
Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 18 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую платную видеотрансляцию встречу. ЦСКА набрал 45 очков в 28 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (39) — на 7-м месте в таблице чемпионата России.
Чалов: у нас очень сложный чемпионат, почти все клубы действуют от обороны
- 18 мая 2019
-
11:43
-
11:39
-
11:27
-
11:22
-
11:06
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:39
-
10:27
-
10:18
-
10:05
-
10:05
-
09:53
-
09:50
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
09:27
-
09:18
-
09:17
-
08:47
-
08:35
-
07:50
-
07:17
-
05:14
-
01:06
-
00:52
-
00:45
-
00:36
-
00:29
-
00:09
- 17 мая 2019
-
23:55
-
23:47
-
23:23
Партнерский контент