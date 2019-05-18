Чалов: в матче с «Ахматом» ЦСКА важно как можно скорее открыть счёт

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».



«В целом об „Ахмате“ скажу, что это команда с характером, игроки никогда не уберут ногу. И очень организованная, но всё-таки больше домашняя, чем выездная. Мы будем отталкиваться от себя и действовать первым номером. Важно как можно скорее открыть счёт», — приводит слова Чалова пресс-служба ЦСКА.



Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 18 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую платную видеотрансляцию встречу. ЦСКА набрал 45 очков в 28 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (39) — на 7-м месте в таблице чемпионата России.

Чалов: у нас очень сложный чемпионат, почти все клубы действуют от обороны