Мбаппе — об остатке сезона: ещё есть цели, которые хочу достичь

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о целях на индивидуальном уровне на остаток сезона.
«Не думаю, что смог показать лучшего себя в этом сезоне. Тем не менее, думаю, был хороший сезон на индивидуальном уровне. Но это ещё не конец. Осталось две игры, так что я всё ещё могу улучшить показатели. Посмотрим, что будет в конце сезона. Мне всё ещё нужно забить 6 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром чемпионата среди французских игроков. Есть рекорд Златана Ибрагимовича, „Золотая бутса“… Ещё есть цели, которые хочу достичь», — приводит слова Мбаппе официальный сайт «ПСЖ».
В чемпионате Франции «ПСЖ» осталось два матча: с «Дижоном» — дома, с «Реймсом» — в гостях. В 27 матчах текущего розыгрыша Лиги 1 Мбаппе забил 30 мячей и отдал 9 результативных передач.
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