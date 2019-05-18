«Уфа» — «Оренбург»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 18 мая, на стадионе «Нефтяник» в Уфе состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Оренбург». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Оренбург» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Мосякин и Дмитрий Березнев. В роли резервного рефери выступит Сергей Иванов.



«Уфа» набрала 26 очков в 28 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (37) — на 9-м месте.