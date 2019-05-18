Источник: у Аллегри были разногласия с «Ювентусом» по комплектованию состава

Расставание бывшего главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри с клубом произошло по обоюдному согласию. Об этом сообщает AS.

По информации источника, у 51-летнего специалиста случились разногласия с руководством клуба относительно вопроса комплектования состава команды на следующий сезон. Наставник хотел существенным образом обновить состав. У руководства клуба в свою очередь собственное видение ситуации, поэтому сторонами было принято решение о расторжении соглашения, которое было рассчитано до лета следующего года.

Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. Под его руководством туринская команда выиграла в общей сложности 11 трофеев — 5 чемпионатов, четыре Кубка и два Суперкубка Италии.