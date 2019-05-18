Реакция семьи Ришарлисона на оглашение состава сборной Бразилии на Кубок Америки

В пятницу, 18 мая, главный тренер сборной Бразилии Тите объявил список игроков, которые будут готовиться в составе команды к Кубку Америки — 2019.

В список из 23 футболистов попал и вингер «Эвертона» Ришарлисон де Андраде. В Сеть попало видео, как 22-летний игрок и его семья отреагировали на его включение в состав.

Видео доступно в "твиттере" Bleacher Report Football.

В текущем сезоне на клубном уровне Ришарлисон принял участие в 38 играх, на его счету 14 результативных ударов и две голевые передачи. В составе сборной Бразилии футболист сыграл 8 матчей и забил 3 мяча.

Кубок Америки — 2019 пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Соперниками хозяев турнира по группе A будут команды Боливии, Венесуэлы и Перу.