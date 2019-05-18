Касорла: никогда не думал, что все мои страдания закончатся вызовом в сборную

Полузащитник «Вильярреала» Санти Касорла поделился впечатлениями от вызова в сборную Испании для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Фарерских островов (7 июня) и Швеции​ (10 июня).



«Честно говоря, до сих пор не верю, что получил вызов в сборную. Конечно, каждый футболист мечтает играть за национальную команду своей страны, но после двух лет травм сложно было представить, что вновь могу получить шанс. Никогда не думал, что все мои страдания закончатся вызовом в сборную. Благодарен всем, кто верил в меня в те непростые времена и помог мне вернуться. Надеюсь внести вклад в успех команды и собираюсь насладиться каждой минутой, проведённой в сборной Испании.



Как узнал о вызове? Мне сообщили партнёры по команде. После тренировки услышал, как они скандируют моё имя, но не понял, по какой причине. Именно тогда они принялись поздравлять меня, и я обо всём узнал», — приводит слова Касорлы AS.



34-летний футболист последний раз выступал в составе Испании в 2015 году в товарищеском матче с командой Англии​ (2:0). Напомним, Касорла долгое время отсутствовал на поле из-за травм. С 2013 года футболист был вынужден перенести 10 операций.

Касорла вызван в сборную Испании впервые с 2015 года