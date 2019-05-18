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Источник: Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»

Источник: Аллегри хотел избавиться от пяти игроков «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри требовал от клуба обновления состава команды на следующий сезон. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, 51-летний специалист выступал за то, чтобы ближайшим летом клуб выставил на трансфер 5 игроков и приобрёл им замену. В список футболистов, с которыми хотел расстаться наставник, вошли Марио Манджукич, Дуглас Коста, Пауло Дибала, Жоау Канселу и Алекс Сандро.

Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. Под его руководством туринская команда выиграла в общей сложности 11 трофеев — 5 чемпионатов, четыре Кубка и два Суперкубка Италии. Ранее Аллегри также тренировал «Альянезе», СПАЛ, «Гроссето», «Удинезе», «Лекко», «Сассуоло», «Кальяри» и «Милан».

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