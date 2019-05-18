В последней игре за «Аякс» де Йонг просил судью продлить матч на несколько минут

Перенесённый матч 33-го тура чемпионата Нидерландов с «Де Графсхапом», который состоялся в минувшую среду, стал для полузащитника «Аякса» Френки де Йонга последним за клуб. Ближайшим летом футболист за сумму € 75 млн перейдёт в «Барселону».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в конце игры с «Де Графсхапом» 22-летний хавбек подошёл к главному арбитру и попросил, чтобы тот добавил дополнительно несколько минут к матчу. Просьбу игрок объяснил тем, что хотел бы в полной мере насладиться последними моментами выступления в футболке амстердамского клуба.

В нынешнем сезоне на клубном уровне де Йонг принял участие в 52 матчах, отметился четырьмя результативными ударами и 4 голевыми передачами.