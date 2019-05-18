Ал. Миранчук: принял решение съехать от брата, неловко быть третьим в квартире

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук признался, что сам принял решение съехать от брата Антона.
«Я принял решение съехать. У Антона личная жизнь, было неловко третьим в квартире. Да и вообще: мы взрослые ребята! Переехал сам, потому что странно было бы их выгонять, так ведь? Далековато живём друг от друга, я теперь около мамы. Теперь вижусь с ней побольше. Заглядываю иногда к Антоше: как атмосфера, как обстановка. По холодильнику пошарюсь.
Да мы уже переросли это, наверное. 23 года, всё-таки, нужно строить свою личную жизнь каждому. Мы как-то даже и не заметили этот момент, когда это всё пришло. Но мы постоянно на связи, всегда видимся. Просто не живем вместе», — сказал Миранчук в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Павлу Пучкову.
- 18 мая 2019
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