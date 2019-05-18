«Уфа» — «Оренбург»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Оренбурга» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 18 мая, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт прямую платную видеотрансляцию встречи.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун, Вомбергар.
Запасные: Шафинский, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Алиев, Безденежных, Пауревич, Ванек, Салатич, Бизяк.
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, Терехов, Шахов, Козлов, Сутормин, Попович, Мишкич, Рикарду, Деспотович.
Запасные: Довбня, Руденко, Чиркин, Афонин, Маляров, Кулишев, Козлов, Чуканов, Галаджан.
«Уфа» набрала 26 очков в 28 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (37) — на 9-м месте.
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