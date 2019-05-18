Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче молодёжного первенства России

«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 29-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Спортбаза Бажовия» в Сысерти и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Уже на 5-й минуте счёт открыл полузащитник «железнодорожников» Николай Титков. Через 7 минут ответный мяч в ворота «Локомотива» отправил защитник «Урала» Александр Данцев. На 14-й минуте полузащитник Александр Галимов вывел хозяев вперёд. Нападающий «Урала» Евгений Татаринов упрочил преимущество команды на 38-й минуте.

В параллельном матче молодёжного первенства России красноярский «Енисей» принимал московское «Динамо». Встреча на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске завершилась вничью — 1:1.

Турнирная таблица молодёжного первенства России доступна на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 29-й тур
18 мая 2019, суббота. 11:00 МСК
Урал-мол.
Екатеринбург
3 : 1
Локомотив-мол.
Москва
0:1 – Титков – 5, 1:1 – Данцев – 12, 2:1 – Галимов – 14, 3:1 – Татаринов – 38
Россия - Молодёжное первенство. 29-й тур
18 мая 2019, суббота. 11:00 МСК
Енисей-мол.
Красноярск
1 : 1
Динамо-мол.
Москва
0:1 – Демьянов – 57, 1:1 – Шалоников – 76
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент