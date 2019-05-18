«Локомотив» проиграл «Уралу» в матче молодёжного первенства России

В матче 29-го тура молодёжного первенства России «Урал» принимал московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Спортбаза Бажовия» в Сысерти и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Уже на 5-й минуте счёт открыл полузащитник «железнодорожников» Николай Титков. Через 7 минут ответный мяч в ворота «Локомотива» отправил защитник «Урала» Александр Данцев. На 14-й минуте полузащитник Александр Галимов вывел хозяев вперёд. Нападающий «Урала» Евгений Татаринов упрочил преимущество команды на 38-й минуте.
В параллельном матче молодёжного первенства России красноярский «Енисей» принимал московское «Динамо». Встреча на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске завершилась вничью — 1:1.
Турнирная таблица молодёжного первенства России доступна на «Чемпионате».
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