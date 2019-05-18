Мората: сделаю всё, чтобы остаться в «Атлетико»

Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за «Атлетико», признался, что хотел бы остаться в мадридском клубе.



«Хочу играть в „Атлетико“. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы продолжать выступать в мадридском клубе. Я сделал всё, чтобы приехать сюда, и поэтому приложу максимум усилий, чтобы остаться. Я счастлив в „Атлетико“, хочу играть здесь на протяжении многих лет», — приводит слова Мораты Marca.



Мората перешёл из «Челси» в «Атлетико» на правах аренды в минувшее зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне испанский нападающий принял участие в 15 матчах, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. «Атлетико» набрал 75 очков в 37 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры.

Источник: «Атлетико» заплатит € 16 млн за продление аренды Мораты на один год