Мората: сделаю всё, чтобы остаться в «Атлетико»
Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората, выступающий на правах аренды за «Атлетико», признался, что хотел бы остаться в мадридском клубе.
«Хочу играть в „Атлетико“. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы продолжать выступать в мадридском клубе. Я сделал всё, чтобы приехать сюда, и поэтому приложу максимум усилий, чтобы остаться. Я счастлив в „Атлетико“, хочу играть здесь на протяжении многих лет», — приводит слова Мораты Marca.
Мората перешёл из «Челси» в «Атлетико» на правах аренды в минувшее зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне испанский нападающий принял участие в 15 матчах, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу. «Атлетико» набрал 75 очков в 37 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Примеры.
Источник: «Атлетико» заплатит € 16 млн за продление аренды Мораты на один год
- 18 мая 2019
-
14:33
-
14:26
-
14:24
-
13:59
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:38
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:05
-
12:55
-
12:54
-
12:42
-
12:25
-
12:05
-
11:56
-
11:43
-
11:39
-
11:27
-
11:22
-
11:06
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:39
-
10:27
-
10:18
-
10:05
-
10:05
-
09:53
-
09:50
-
09:41
Партнерский контент