Гончаренко: до сих пор помню, как было стыдно после поражения от «Барселоны»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос, какие матчи выигрывались или проигрывались его командами до начала игры.
«Как-то ещё с БАТЭ перед встречей с болгарским «Левски» меня спросили: «Зачем сюда приехали?» Отвечаю: «Победить». В зале дружный хохот. В итоге мы побеждаем со счётом 1:0. Если же говорить о поражениях, то отмечу прежде всего матч БАТЭ — «Барселона». Мы чрезмерно загрузили команду информацией. Полагаю, никто из современных клубов не приблизился к тому футболу, который показывали Хави, Иньеста и Месси. Против той «Барселоны» играть было невозможно. У нас был план, а Гвардиола постоял у кромки первую минуту, понял, как мы расположились на поле, и мгновенно внёс поправки: отправил Кейта в нападение, а Дани Алвесу прокричал: «БАТЭ через левый фланг намерен атаковать, останься там!» В итоге весь наш план рухнул, мы проиграли — 0:5. До сих пор помню, как было стыдно», — цитирует Гончаренко еженедельник «Футбол».
- 18 мая 2019
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