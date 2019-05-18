Агентом Азара стал его отец
Нападающий лондонского «Челси» Эден Азар сменил агента, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, представлять интересы 28-летнего бельгийского футболиста, а также его брата Торгана, выступающего за мёнхенгладбахскую «Боруссию», будет отец — Тьерри Азар. Тьерри получил лицензию агента и уже может приступить к переговорам с клубами в качестве представителя сыновей, а также получать комиссию за успешные сделки.
Контракт Эдена Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. Ранее лондонский клуб предпринимал попытки договориться с футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договорённости в этом вопросе стороны не смогли. Согласно слухам, летом Азар станет игроком мадридского «Реала».
Азар: мечта — стать лучшим игроком в мире
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