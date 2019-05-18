Бентанкур: поражены, как тренируется Роналду
Полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур рассказал, за счёт чего его одноклубнику Криштиану Роналду удаётся находиться в числе лучших игроков в мире.
«Он невероятен, мы поражены тем, как он тренируется. Он никогда не любит проигрывать, и именно это позволило ему стать тем, кто он есть. Он хочет побеждать и забивать. Когда мы выигрываем, к примеру, со счётом 4:0, а ему не удалось забить, он злится. Но это происходит из-за амбиций, менталитета победителя, который привёл его к тому, чтобы считаться одним из двух лучших игроков в мире. Он победитель, и доказывает это в каждой игре», — цитирует Бентанкура Marca.
В нынешнем сезоне в составе «Ювентуса» Роналду забил 28 мячей и сделал 13 голевых передач в 42 играх.
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