Источник: адвокат Гризманна в субботу прибудет в Барселону
В субботу, 18 мая, Севан Кариан, адвокат форварда «Атлетико» Антуана Гризманна, прибудет в Барселону. Об этом сообщает AS со ссылкой на французское издание RTL.
По информации источника, в столице Каталонии представитель 28-летнего нападающего «матрасников» будет находиться в течение 3 дней. За это время он постарается согласовать детали личного контракта клиента с «Барселоной».
В нынешнем сезоне на клубном уровне Гризманн принял участие в 47 матчах, отметился 21 результативным ударом и 10 голевыми передачами. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. Ближайшим летом сумма отступных за француза снизится с € 200 млн до € 120 млн. Ранее Гризманн также выступал за «Реал Сосьедад».
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