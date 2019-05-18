Роналду хочет видеть новым наставником «Ювентуса» Анчелотти

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил желание, чтобы новым главным тренером команды после ухода Массимилиано Аллегри стал Карло Анчелотти, ныне возглавляющий «Наполи». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Libero, La Gazzetta dello Sport и TV Luna.

По информации источников, португальский нападающий обратился к руководству «старой синьоры» с просьбой рассмотреть возможность приглашения 59-летнего специалиста на должность наставника команды. При этом отмечается, что Анчелотти вряд ли покинет «Наполи», так как имеет действующий контракт с неаполитанцами до лета 2021 года.

Анчелотти уже тренировал «Ювентус» в период с 1999 по 2001 год. С Роналду он работал в «Реале» с 2013 по 2015 год.