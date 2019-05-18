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«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства России

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 29-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

На 7-й минуте счёт открыл защитник «Ростова» Алексей Нескоромный. На 16-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, и его успешно реализовал полузащитник «Зенита» Максим Левин. Через 7 минут нападающий петербургской команды Никита Симдянкин вывел гостей вперёд. Третий гол за «Зенит» забил полузащитник Даниил Князев. До разгромного счёт довёл форвард «Зенита» Максим Бачинский.

«Зенит» набрал 54 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (36) — на 9-м месте в таблице соревнования.

Россия - Молодёжное первенство. 29-й тур
18 мая 2019, суббота. 13:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
1 : 4
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
1:0 – Нескоромный – 7, 1:1 – Левин – 16 (пен), 1:2 – Симдянкин – 23, 1:3 – Князев – 57, 1:4 – Бачинский – 78
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