«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства России
В матче 29-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
На 7-й минуте счёт открыл защитник «Ростова» Алексей Нескоромный. На 16-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, и его успешно реализовал полузащитник «Зенита» Максим Левин. Через 7 минут нападающий петербургской команды Никита Симдянкин вывел гостей вперёд. Третий гол за «Зенит» забил полузащитник Даниил Князев. До разгромного счёт довёл форвард «Зенита» Максим Бачинский.
«Зенит» набрал 54 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (36) — на 9-м месте в таблице соревнования.
- 18 мая 2019
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