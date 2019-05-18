«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства России

В матче 29-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



На 7-й минуте счёт открыл защитник «Ростова» Алексей Нескоромный. На 16-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, и его успешно реализовал полузащитник «Зенита» Максим Левин. Через 7 минут нападающий петербургской команды Никита Симдянкин вывел гостей вперёд. Третий гол за «Зенит» забил полузащитник Даниил Князев. До разгромного счёт довёл форвард «Зенита» Максим Бачинский.



«Зенит» набрал 54 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (36) — на 9-м месте в таблице соревнования.