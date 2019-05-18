Паредес — о переходе в «ПСЖ»: Семак понял, что я не хочу упускать такой шанс

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес рассказал о переходе в парижский клуб минувшей зимой из «Зенита».

«Когда агент сказал об интересе „ПСЖ“ в первый раз, я подумал: „Это уникальный шанс“. Тогда стало ясно, что мы должны сделать всё возможное, чтобы переход в „ПСЖ“ состоялся. Также разговаривал с главным тренером „Зенита“ Сергеем Семаком, потому что знал, он играл в „ПСЖ“. Он понял, что я не хочу упустить такую ​​возможность в карьере», — приводит слова Паредеса Paris United.

Трансфер Паредеса обошёлся «ПСЖ» в € 40 млн. В составе парижан в текущем сезоне игрок принял участие в 20 матчах, на его счету одна результативная передача. Ранее также выступал за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».