ЦСКА — «Ахмат»: Сигурдссон, Влашич и Чалов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы ЦСКА и грозненского «Ахмата» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 18 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Васин, Дивеев, Фернандес, Ахметов, Обляков, Магнуссон, Сигурдссон, Влашич, Чалов.



Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, А. Эрнандес, Набабкин, Ефремов, Нисимура, Бистрович, Щенников, Марадишвили.



«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Нижич, Иванов, Бериша, Швец, Исмаэл, Вье Аблае.



Запасные: Шепляков, Родолфо, Мусалов, Анхель, Кадыров, Гащенков, Роши, Садулаев, Шиманьски, Митришев, Балай.



Московский ЦСКА набрал 45 очков в 28 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (39) — на 7-м месте.