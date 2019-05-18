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«Крылья Советов» — «Спартак»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

«Крылья Советов» — «Спартак»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 18 мая, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Спартак» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Алексей Лунёв и Андрей Веретешкин. В роли резервного рефери выступит Сергей Лапочкин.

«Спартак» набрал 46 очков в 28 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (28) — на 13-м месте.

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