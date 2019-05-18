«Крылья Советов» — «Спартак»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 18 мая, на стадионе «Самара Арена» состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Спартак». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Крылья Советов» — «Спартак» на «Чемпионате»
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Алексей Лунёв и Андрей Веретешкин. В роли резервного рефери выступит Сергей Лапочкин.
«Спартак» набрал 46 очков в 28 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (28) — на 13-м месте.
- 18 мая 2019
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:53
-
15:24
-
15:23
-
15:04
-
14:55
-
14:33
-
14:26
-
14:24
-
13:59
-
13:55
-
13:45
-
13:40
-
13:38
-
13:30
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:05
-
12:55
-
12:54
-
12:42
-
12:25
-
12:05
-
11:56
-
11:43
-
11:39
-
11:27
-
11:22
-
11:06
-
11:00