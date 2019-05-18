«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 18 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится финальный матч Кубка Англии, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Уотфорд». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В сезоне-2018/19 «Манчестер Сити» и «Уотфорд» встречались дважды. В матче 15-го тура английской Премьер-лиги победу одержали подопечные Хосепа Гвардиолы (2:1). Матч 30-го тура чемпионата Англии также завершился победой «горожан» со счётом 3:1.



В нынешнем розыгрыше Кубка Италии обе команды стартовали со стадии 1/32 финала. На пути к решающему матчу «Манчестер Сити» победил «Ротерхэм» (7:0), «Бёрнли» (5:0), «Ньюпорт» (4:1), «Суонси» (3:2) и «Брайтон» (1:0). В свою очередь «Уотфорд» оказался сильнее «Уокинга» (2:0), «Ньюкасла» (2:0), «Куинз Парк Рейнджерс» (1:0), «Кристал Пэласа» (2:1) и «Вулверхэмптона» (3:2).