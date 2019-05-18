«Уфа» сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

«Уфа» потеряла все математические шансы сохранить прописку в Российской Премьер-Лиги напрямую — без участия в стыковых играх.

После сегодняшнего домашнего поражения от «Оренбурга» (0:2) в активе команды Вадима Евсеева осталось 26 оков. За тур до завершения чемпионата России «Уфа» отстаёт от 12-го места, которое занимает «Динамо» и которое даёт право сохранить прописку в элитном дивизионе, на пять очков.

В заключительном туре РПЛ «Уфа» отправится в гости к московскому «Локомотиву». Потенциальными соперниками команды Евсеева по первому раунду плей-офф за право сыграть в Премьер-Лиге в следующем сезоне являются: «Томь», «Нижний Новгород», «Авангард» (Курск), «Шинник», «Чертаново» и «СКА-Хабаровск».