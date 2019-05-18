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Источник: «Спартак» назвал «Фенербахче» стоимость Зе Луиша

Источник: «Спартак» назвал «Фенербахче» стоимость Зе Луиша
Футбол / РПЛ 0

«Фенербахче» получил от «Спартака» ответ по трансферной стоимости форварда красно-белых Зе Луиша. Об этом сообщает Futbol Arena.

По информации источника, московский клуб запросил у «Фенербахче» за переход 28-летнего нападающего € 15 млн. В приобретении футболиста заинтересован лично главный тренер стамбульского клуба Эрсун Янал.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Зе Луиш принял участие в 34 играх, отметился 13 результативными ударами и 4 голевыми передачами. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. В стан красно-белых он перешёл летом 2015 из «Браги». За него московский клуб заплатил € 6,5 млн. Ранее Зе Луиш также выступал за «Жил Висенте» и «Видеотон». В составе сборной Кабо-Верде форвард сыграл 17 матчей и забил 2 мяча.

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