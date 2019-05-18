Игроки ЦСКА вышли на матч с «Ахматом» в золотых футболках
Футболисты ЦСКА вышли на выездной матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» в золотых футболках в честь выигрыша командой Кубка УЕФА в 2005 году.
Первый удар по мячу перед игрой сделал известный тренер Валерий Газзаев. Именно он привёл «армейцев» 14 лет назад к победе в европейском турнире.
Фото доступно в "твиттере" ЦСКА.
Напомним, в сезоне-2004/05 ЦСКА попал в Кубок УЕФА, заняв 3-е место в своей группе в Лиге чемпионов, где также выступали «Челси», «Порту» и ЦСКА. В 1/16 финала турнира «армейцы» прошли «Бенфику» (2:0, 1:1), в 1/8 финала — «Партизан» (1:1, 2:0), в 1/4 финала — «Осер» (4:0, 0:2), в полуфинале — «Парму» (0:0, 3:0). В финальном матче, который проходил в Лиссабоне, ЦСКА обыграл местный «Спортинг» — 3:1.
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