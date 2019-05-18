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ЦСКА — «Ахмат». Платная прямая трансляция
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16:25 Мск
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Акинфеев проводит 600-й матч за ЦСКА первым в истории клуба

Акинфеев проводит 600-й матч за ЦСКА первым в истории клуба
Футбол / РПЛ 0

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает грозненский «Ахмат». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт прямую платную видеотрансляцию встречи.

Это 600-й матч голкипера Игоря Акинфеева в составе «армейцев». Таким образом, Акинфеев стал первым игроком в истории клуба, кто достиг этой почётной отметки — 600 игр.

Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА. Первый матч за «армейцев» на взрослом уровне Акинфеев провёл в марте 2003 года. Вместе с ЦСКА голкипер шесть раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и семь раз — Суперкубок России. Также в составе московской команды Акинфеев — обладатель Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

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