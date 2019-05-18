Шахов: выиграли у «Уфы» заслуженно и по делу
Защитник «Оренбурга» Виталий Шахов поделился впечатлениями от победы над «Уфой» (2:0) в матче 29-го тура РПЛ.
«Выиграли сегодня заслуженно и по делу. Строго сыграли в обороне, уверенно — в атаке. Создали немало хороших моментов, два из которых реализовали. Какая мотивация у «Оренбурга» на финише чемпионата? Всё очень просто: играть в футбол, набирать очки и занять как можно более высокое место в таблице. Это и есть главные стимулы для нас», — сказал Шахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В турнирной таблице чемпионата России «Оренбург» поднялся на 7-е место. Команда Владимира Федотова набрала 40 очков. В заключительном туре Премьер-Лиги «Оренбург» дома будет принимать «Спартак».
«Уфа» сыграет в стыковых матчах за право остаться в РПЛ
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