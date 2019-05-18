«Вердер» объявил о продлении контракта с 40-летним Писарро

«Вердер» продлил контракт с перуанским нападающим Клаудио Писарро. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Новое соглашение футболиста с бременским клубом будет действовать до лета 2020 года.

«Ту особую роль, которую Клаудио взял на себя в этом сезоне, он может привнести и в следующий сезон. Опыт и харизма, которые Клаудио привносит в команду, могут быть важным фактором в новом сезоне», — сказал генеральный директор «Вердера» Франк Бауманн.

«Когда Писарро выходит на поле, то благодаря уровню и харизме он может придать игре решающий импульс. Мы не хотим отказываться от этих качеств», — заявил главный тренер клуба Флориан Кофельдт.



«Всегда подчеркивал, что принимаю решение, продолжать или завершить выступления, в зависимости от того, что мне говорит тело. Чувствую себя хорошо, поэтому счастлив, что могу провести ещё один сезон в „Вердере“. Мы совершили фантастический прогресс в этом сезоне, который ещё не закончился. Хочу продолжать быть частью этого», — сообщил Писарро.

В нынешнем сезоне 40-летний Писарро провёл 25 матчей в чемпионате Германии (3 — в основном составе), забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.