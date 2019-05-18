Роналду — самый ценный игрок сезона в Серии А

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком Серии А в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Football Italia.
Награда вручается Серией А, а победители номинаций определялись на основе данных статистических агентств Opta Sport и Netco Sports. При выборе победителя учитывались выступления игроков в чемпионате Италии, Кубке и Суперкубке страны.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду в 30 матчах Серии А забил 21 мяч (5 — с пенальти), а также отдал восемь результативных передач.
Наград удостоены и другие футболисты.
Лучший вратарь — Самир Ханданович, «Интер».
Лучший защитник — Калиду Кулибали, «Наполи».
Лучший полузащитник — Сергей Милинкович-Савич, «Лацио».
Лучший нападающий — Фабио Квальярелла, «Сампдория».
Лучший молодой футболист — Николо Дзаньоло, «Рома».
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