«Крылья Советов» — «Спартак»: стали известны стартовые составы

Тренерские штабы самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака» определились с составами на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Шишкин, Бурлак, Зотов, Самарджич, Ткачук, Мохаммед, Зиньковский, Яковлев, Шейдаев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Полуяхтов, Карпов, Рохель, Киселёв, Антон, Вучичевич.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Гулиев, Зобнин, Мельгарехо, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.

Запасные: Терёшкин, Поплевченков, Комбаров, Боккетти, Ташаев, Ломовицкий, Игнатов, Умяров, Глушенков, Мелкадзе.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится сегодня, 18 мая, в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Спартак», набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (28) — на 13-м.