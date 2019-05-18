«Боруссия» Д обыграла «Боруссию» М, «Байер» пробился в Лигу чемпионов

В матче последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Боруссию» из Дортмунда. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал полузащитник Джейдон Санчо, отличившийся на 45-й минуте. В начале второго тайма преимущество дортмундцев удвоил нападающий Марко Ройс.
В другой игре 34-го тура чемпионата Германии берлинская «Герта» на своём поле проиграла «Байеру» — 1:5. Эта победа позволила клубу из Леверкузена завершить сезон на четвёртом месте, дающем право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Результаты других встреч 34-го тура Бундеслиги
«Шальке-04» — «Штутгарт» — 0:0
«Вердер» — «РБ Лейпциг» — 2:1
«Фрайбург» — «Нюрнберг» — 5:1
«Майнц» — «Хоффенхайм» — 4:2
«Фортуна» — «Ганновер-96» — 2:1
- 18 мая 2019
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