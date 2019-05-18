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«Боруссия» Д обыграла «Боруссию» М, «Байер» пробился в Лигу чемпионов

«Боруссия» Д обыграла «Боруссию» М, «Байер» пробился в Лигу чемпионов
Футбол / Германия 0

В матче последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» принимала «Боруссию» из Дортмунда. Встреча прошла в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник Джейдон Санчо, отличившийся на 45-й минуте. В начале второго тайма преимущество дортмундцев удвоил нападающий Марко Ройс.

В другой игре 34-го тура чемпионата Германии берлинская «Герта» на своём поле проиграла «Байеру» — 1:5. Эта победа позволила клубу из Леверкузена завершить сезон на четвёртом месте, дающем право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Результаты других встреч 34-го тура Бундеслиги

«Шальке-04» — «Штутгарт» — 0:0

«Вердер» — «РБ Лейпциг» — 2:1

«Фрайбург» — «Нюрнберг» — 5:1

«Майнц» — «Хоффенхайм» — 4:2

«Фортуна» — «Ганновер-96» — 2:1

Германия - Бундеслига. 34-й тур
18 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 – Санчо – 45, 0:2 – Ройс – 54
Германия - Бундеслига. 34-й тур
18 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
1 : 5
Байер
Леверкузен
0:1 – Хаверц – 28, 1:1 – Лацаро – 34, 1:2 – Аларио – 38, 1:3 – Брандт – 54, 1:4 – Аларио – 72, 1:5 – Аларио – 88
Германия - Бундеслига. 34-й тур
18 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
0 : 0
Штутгарт
Штутгарт
Германия - Бундеслига. 34-й тур
18 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Вердер
Бремен
2 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 – Рашица – 35 (пен), 1:1 – Мукиэле – 86, 2:1 – Писарро – 88
Германия - Бундеслига. 34-й тур
18 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
5 : 1
Нюрнберг
Нюрнберг
1:0 – Тераццино – 7, 2:0 – Вальдшмидт – 34, 3:0 – Петерсен – 54, 4:0 – Петерсен – 56, 5:0 – Грифо – 61, 5:1 – Лёвен – 69
Германия - Бундеслига. 34-й тур
18 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
4 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 – Бельфодиль – 12, 0:2 – Крамарич – 34, 1:2 – Брозински – 66 (пен), 2:2 – Бутьюс – 83, 3:2 – Бутьюс – 90, 4:2 – Матета – 90+3
Удаления: нет – Баумгартнер, 41
Германия - Бундеслига. 34-й тур
18 мая 2019, суббота. 16:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
2 : 1
Ганновер-96
Ганновер
1:0 – Хеннингс – 56, 2:0 – Караман – 60, 2:1 – Мюллер – 78
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