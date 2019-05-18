«Вольфсбург» забил восемь голов «Аугсбургу» в матче Бундеслиги

В матче 34-го тура чемпионата Германии «Вольфсбург» разгромил «Аугсбург» со счётом 8:1. Встреча состоялась в Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором гола стал Ваутер Вегорст. На 37-й минуте Вегорст увеличил преимущество хозяев, сделав дубль. В концовке тайма третий гол забил Робин Кнохе с передачи Адмира Мехмеди. На 55-й минуте Вегорст оформил хет-трик с паса Эльвиса Реджбечая. Через две минуты пятый гол забил Даниэль Гинчек. Вскоре шестой мяч в ворота гостей отправил Реджбечай. На 82-й минуте разрыв в счёте сократил Юлиан Шибер. В концовке встречи в ворота гостей влетело ещё два гола: отличился Йосип Брекало, а Кевин Дансо отметился автоголом.

«Вольфсбург», набрав 55 очков, финишировал на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги и завоевал путёвку в Лигу Европы. «Аугсбург» (32) — на 15-м месте.