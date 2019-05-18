Рахимов: считаю, что в эпизоде с пенальти ЦСКА ничего не было

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал поражение команды в матче 29-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).

«Если обобщать, поражения команда не заслужила. Анализируя игру, в первом тайме было 2-3 неплохих момента. В таких матчах реализовывать эпизоды надо. Пенальти надломил команду: я увидел шок в психологическом плане, мы перестали играть в тот футбол, в который начали. Мне сначала показалось, что он его зацепил, но потом пересмотрел момент и считаю, что там ничего не было. Но, видимо, арбитру было виднее. Футбол так складывается. Свою команду мне не в чем упрекнуть. Только вот реакция на пенальти несколько надломила ход игры.



Шанс выйти в еврокубки был мизерный — всё должно было сложиться, всё совпасть. Мы решили, что нужно показывать тот уровень, к которому привыкли. У нас был очень хороший футбол с „Краснодаром“, „Зенитом“, „Крыльями Советов“. Думаю, мы просто не начинали вместе сезон, поэтому было много нюансов. Определённый шаг в игре команда сделала, но всегда хочется большего. Где-то получили очки, где-то потеряли. Меня всё же больше интересовало качество игры, а оно стало на порядок лучше.



Есть ли определённость с будущим? Оно светлое. Команда будет всегда жить. Для того чтобы ставить цели и подниматься наверх, нужно качество игры. Те же «армейцы» — держались наверху, а потом проявились молодость, неопытность. Это очень важный момент. Нам нужно усиливаться, и усиливаться качеством», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.