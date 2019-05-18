Левандовски в четвёртый раз стал лучшим бомбардиром Бундеслиги
Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски выиграл гонку бомбардиров в немецкой Бундеслиге.
30-летний поляк завершил сезон с 22 голами в активе. Второе место занял форвард дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер (18). По 17 мячей забили сразу пятеро игроков — Кай Хаверц («Байер»), Лука Йович («Айнтрахт»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Марко Ройс («Боруссия» Д) и Ваутер Вегорст («Вольфсбург»).
Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии во второй раз подряд и в четвёртый — в карьере. Ранее поляк выигрывал гонку бомбардиров в 2018, 2016 и 2014 годах.
«Бавария» выиграла Бундеслигу, опередив на два очка дортмундскую «Боруссию». У мюнхенского клуба этот титул — седьмой кряду и 29-й в истории.
«Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» хотят купить Левандовского
- 18 мая 2019
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