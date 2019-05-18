Обляков: ЦСКА после побед над «Реалом», возможно, был на пике, сейчас — на спаде

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков дал комментарий после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом».

«Интересная игра. Мы давно не побеждали, и сегодня было тяжеловато. Чувствовали, что надо победить. На «Ахмат» же ничего не влияет, а это хорошая команда, в которой есть исполнители.

Столкновение с Чаловым? Всякое бывает, это контактный вид спорта. По игре, может быть, что-то не получалось, но мы старались действовать правильно. Записку спрятал в гетру, а сейчас выкинул. Иногда Гончаренко говорит мотивирующие слова, иногда подсказывает.

Настроение в ЦСКА хорошее. У нас молодая команда. Мы не зацикливаемся и идём вперёд, стараясь побеждать в каждой игре. Надо выигрывать последний матч — а там уж какое место будет. Сегодняшней победой довольны.

Что касается просмотра матчей конкурентов, всегда стараюсь следить за играми, когда есть возможность. Счета матчей узнаю. Где получится, там и будем играть: в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

Глобальных мыслей по сезону нет. После побед над «Реалом» эмоции были положительные. Тогда, может быть, мы были на пике, всё получалось. Сейчас — на спаде. Мы всегда стараемся показывать хороший футбол, но не всегда получается», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.