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«Валенсия» пробилась в Лигу чемпионов, «Севилья» выступит в Лиге Европы

«Валенсия» пробилась в Лигу чемпионов, «Севилья» выступит в Лиге Европы
Футбол / Испания 0

В матче последнего, 38-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч на 36-й минуте забил полузащитник Карлос Солер. В начале второго тайма преимущество «Валенсии» упрочил нападающий Родриго.

В другом матче 38-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Виссам Бен-Йеддер, отличившийся на 44-й минуте. В конце игры второй мяч в ворота «Атлетика» забил форвард Мунир Эль-Хаддади.

Результаты других матчей 38-го тура Примеры

«Эспаньол» — «Реал Сосьедад» — 2:0

«Хетафе» — «Вильярреал» — 2:2.

«Валенсия» завершила сезон на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Марселино Гарсии Тораля в следующей кампании выступит в Лиге чемпионов. «Севилья», «Хетафе» и «Эспаньол» сыграют в Лиге Европы.

Испания - Примера. 38-й тур
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Вальядолид
Вальядолид
0 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 – Солер – 36, 0:2 – Родриго – 52
Испания - Примера. 38-й тур
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Севилья
Севилья
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 – Бен-Йеддер – 44, 2:0 – Эль-Хаддади – 90+2
Испания - Примера. 38-й тур
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Эспаньол
Барселона
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 – Росалес – 58, 2:0 – Лэй – 65
Испания - Примера. 38-й тур
18 мая 2019, суббота. 17:15 МСК
Хетафе
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
Вильярреал
1:0 – Портильо – 13, 1:1 – Иборра – 44, 2:1 – Максимович – 76, 2:2 – Морено – 87
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