«Валенсия» пробилась в Лигу чемпионов, «Севилья» выступит в Лиге Европы

В матче последнего, 38-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Первый мяч на 36-й минуте забил полузащитник Карлос Солер. В начале второго тайма преимущество «Валенсии» упрочил нападающий Родриго.

В другом матче 38-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Виссам Бен-Йеддер, отличившийся на 44-й минуте. В конце игры второй мяч в ворота «Атлетика» забил форвард Мунир Эль-Хаддади.

Результаты других матчей 38-го тура Примеры

«Эспаньол» — «Реал Сосьедад» — 2:0

«Хетафе» — «Вильярреал» — 2:2.

«Валенсия» завершила сезон на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Марселино Гарсии Тораля в следующей кампании выступит в Лиге чемпионов. «Севилья», «Хетафе» и «Эспаньол» сыграют в Лиге Европы.