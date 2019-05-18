«Валенсия» пробилась в Лигу чемпионов, «Севилья» выступит в Лиге Европы

В матче последнего, 38-го тура испанской Примеры «Вальядолид» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Первый мяч на 36-й минуте забил полузащитник Карлос Солер. В начале второго тайма преимущество «Валенсии» упрочил нападающий Родриго.
В другом матче 38-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий Виссам Бен-Йеддер, отличившийся на 44-й минуте. В конце игры второй мяч в ворота «Атлетика» забил форвард Мунир Эль-Хаддади.
Результаты других матчей 38-го тура Примеры
«Эспаньол» — «Реал Сосьедад» — 2:0
«Хетафе» — «Вильярреал» — 2:2.
«Валенсия» завершила сезон на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Марселино Гарсии Тораля в следующей кампании выступит в Лиге чемпионов. «Севилья», «Хетафе» и «Эспаньол» сыграют в Лиге Европы.
- 18 мая 2019
-
20:57
-
20:56
-
20:50
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:17
-
20:15
-
20:08
-
19:51
-
19:34
-
19:30
-
19:19
-
19:18
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:41
-
18:39
-
18:29
-
18:23
-
18:23
-
18:20
-
18:05
-
17:58
-
17:52
-
17:42
-
17:27
-
17:17
-
16:49
-
16:43
-
16:40
-
16:30
-
16:16
-
16:15